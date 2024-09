Interesuję się szeroko pojętą sztuką. Pasjonuje mnie muzyka – sam gram na gitarze – grafika komputerowa, animacja, film, literatura, oraz wszelkie sztuki plastyczne. Ponadto piszę dla wielu serwisów internetowych głównie zajmujących się kulturą oraz – wspomnianą przed chwilą – sztuką. Recenzje, które piszę – i nie tylko – są bliskie mojemu sercu wówczas, kiedy mam oceniać film animowany. To właśnie ten gatunek filmowy towarzyszył mi od najwcześniejszych lat mojego życia, przez filmy takie, jak „Gdzie jest Nemo”, czy „Potwory i spółka” zainteresowałem się głębiej samą kinematografia oraz grafiką komputerową, która coraz bardziej uzależnia od siebie współczesne kino. Chciałbym stworzyć przede wszystkim własny film animowany, więc zapraszam chętnych do pomocy! To właśnie animacja zapoznała mnie z komiksem, ona sprawiła, że skłoniłem się sięgnąć po swój pierwszy zeszyt komiksowy. A następnie sięgnąłem po książkę i w ten sposób zadomowiłem się w literaturze.

"Cały on" to lekka komedia romantyczna o influencerce, która przekształca szkolnego outsidera w popularnego chłopaka. Film bawi młodszych widzów, ale jest przewidywalny i schematyczny. 6

Cały on to komedia romantyczna z 2021 roku, wyreżyserowana przez Marka Watersa, będąca nową wersją popularnego filmu z lat 90. - She's All That. Tym razem fabuła odwraca schemat, koncentrując się na postaci Padgett Sawyer, granej przez influencerkę Addison Rae, która podejmuje się wyzwania, by przekształcić szkolnego outsidera, Camerona Kweller'a (Tanner Buchanan), w popularnego chłopaka przed nadchodzącym balem maturalnym. Film skupia się na tematach popularności, wpływu mediów społecznościowych na życie młodych ludzi oraz wartości, jakie za nimi stoją.

Cały on (2021) - Annie Jacob (II), Isabella Crovetti, Addison Rae

Jedną z głównych atrakcji produkcji jest fakt, że w centrum fabuły postawiono rolę internetowej influencerki, co idealnie wpisuje się w aktualne realia i kulturę młodzieżową. Addison Rae, znana przede wszystkim z TikToka, w swoim filmowym debiucie sprawdza się całkiem dobrze w roli Padgett, choć jej gra aktorska nie wyróżnia się niczym nadzwyczajnym. Rae wprowadza do roli charyzmę i energię, które przyciągają uwagę, choć niektórym widzom może brakować większej głębi emocjonalnej w jej postaci.

Tanner Buchanan jako Cameron odgrywa typową rolę nieśmiałego, zamkniętego w sobie chłopaka, który stopniowo zyskuje pewność siebie w trakcie metamorfozy. Warto jednak zauważyć, że jego przemiana wydaje się nieco zbyt schematyczna i przewidywalna, co obniża potencjalny emocjonalny wpływ na widzów. Scenariusz filmu jest prosty i pełen klasycznych klisz kina młodzieżowego, takich jak bal maturalny, rywalizacja między uczniami czy problemy związane z tożsamością i akceptacją.

Cały on (2021) - Peyton Meyer, Madison Pettis, Tanner Buchanan

Choć fabuła Cały on nie wnosi wiele nowego do gatunku, to film może bawić młodszych widzów, zwłaszcza tych, którzy są zaznajomieni z kulturą mediów społecznościowych i influencerów. Produkcja wprowadza współczesne elementy, takie jak TikTok, Instagram czy presja wywierana przez liczbę polubień, co może sprawić, że młoda publiczność poczuje się bardziej związana z fabułą. Dla starszych widzów film może wydawać się zbyt płytki, zwłaszcza w porównaniu do oryginalnej wersji z 1999 roku, która była bardziej skoncentrowana na rzeczywistych relacjach międzyludzkich.

Cały on to lekka, przewidywalna komedia romantyczna, która może bawić młodszą widownię, ale raczej nie zostanie zapamiętana jako ikona kina młodzieżowego. Mimo kilku udanych momentów, film opiera się na schematach i nie wnosi zbyt wiele oryginalności do gatunku. To raczej współczesna opowieść o presji bycia idealnym w świecie mediów społecznościowych niż głęboka analiza problemów nastolatków, jaką próbowała być oryginalna wersja. Niemniej jednak, jako niezobowiązująca rozrywka, film może znaleźć swoich fanów, szczególnie wśród młodszych widzów śledzących kariery gwiazd internetu.