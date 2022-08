To film niezwykle kameralny, ale potrafiący być też efektowny, a to coś zupełnie niecodziennego, jak na dzisiejsze standardy rozrywki płynącej z ekranu. 6

Sylvester Stallone to jedna z tych gwiazd, która dla pokolenia lat 80. i 90. zawsze będzie kimś wyjątkowym, dlatego też nowe filmy z jego udziałem są sporym wydarzeniem. Tym bardziej, jeśli mówimy o tak ciekawym pomyśle na film jakim może pochwalić się Samarytanin.

Samarytanin (2022) - Pilou Asbæk, Sylvester Stallone

Tym razem legendarny Sly wciela się w postać tytułowego superbohatera. Wiele lat przed wydarzeniami, które rozgrywają się w filmie Samarytanin stoczył owiany legendą i tajemnicą pojedynek ze swoim największym wrogiem i jednocześnie bratem - Nemezisem. Z tego starcia zwycięsko wyszedł tylko jeden, jednak te wydarzenia sprawiły, że postanowił rozstać się z życiem superbohatera i ukrył się w cieniu.

Młody chłopiec o imieniu Sam jest wielkim fanem Samarytanina i wolne chwile spędza na znalezieniu tropów, które mogłyby go zaprowadzić do swojego idola. Z drugiej strony musi mierzyć się z trudami życia i pomagać matce w wiązaniu końca z końcem, nierzadko decydując się na nie do końca legalne zlecenia od lokalnego gangu. Kiedy po jednej z akcji wchodzi w konflikt z jednym z członków grupy przestępczej, w jego obronie staje starszy mężczyzna Joe Smith. Sam zaczyna podejrzewać, że to właśnie on jest zapomnianym herosem sprzed lat.

Samarytanin (2022) - Sylvester Stallone

Samarytanin pomimo bycia przedstawicielem kina supebohaterskiego bardzo różni się od tytułów, które przychodzą nam na myśl, kiedy pomyślimy o tym podgatunku dziesiątej muzy. Nie jest to kino na wskroś efekciarskie, które zalewa widza komputerowymi efektami z każdej możliwej strony. To kino zupełnie odmienne od doskonale znanych nam widowisk Marvel Studios czy DC Films. To film niezwykle kameralny, ale potrafiący być też efektowny, a to coś zupełnie niecodziennego, jak na dzisiejsze standardy rozrywki płynącej z ekranu. Samarytanin wydaje się być idealnym filmem do superbohaterskiego uniwersum M. Nighta Shyamalana z Niezniszczalnym na czele.

Wielkim plusem Samarytanina jest fakt bycia "historią z sąsiedztwa", co w zalewie filmów superbohaterskich, gdzie już nie tylko ratujemy Ziemię czy Kosmos, ale ale i całe multiwersum, jest czymś całkiem odświeżającym. Poza tym film w reżyserii Julius Avery'ego (facet nie znalazł się przed kamerą przypadkiem - to właśnie on nakręcił Son of a Gun oraz Operację Overlord, a aktualnie pracuje nad horrorem The Pope's Exorcist, w którym Russell Crowe zagra legendarnego egzorcystę Gabriela Amortha) serwuje nam bardzo fajnie napisaną relację młodego chłopca bez przyjaciół z samotnikiem, którego egzystencja od lat jest okraszona życiową monotonią.

Samarytanin (2022) - Dascha Polanco

Sylvester Stallone w roli będącego wiecznie nie w sosie samotnika wypada całkiem dobrze. Oczywiście w trakcie seansu dostrzeżmy jego braki w warsztacie aktorskim, ale ten kto zna jego dorobek nie będzie się tym w ogóle przejmował. To Sly w pełnej okazałości, który stroi groźne i nierzadko krzywe miny. Z racji nadania głównemu bohaterowie supermocy ekranowe pojedynki 76-letniego aktora z dużo młodszą obsadą wypadają naturalnie i nie powodują zgrzytania zębów, jak w przypadku wielu innych współczesnych produkcji, w których w rolach głównych grają legendy kina akcji lat 80. Prawdziwym wygranym Samarytanina wydaje się być jednak Javon Walton, który po raz kolejny tworzy niezwykle charyzmatyczną i charakterystyczną postać. Fani serialu Euforia powinny obejrzeć ten film chociażby dla tego utalentowanego młodego aktora.

Samarytanin w żadnym wypadku nie zmieni, ani nie uleczy gatunku superbohaterskiego, który poszedł w kierunku efekciarskości. Tak jak wspomniałem - to kino rozrywkowe będące jednocześnie niezwykle kameralną opowieścią, w której Sylvester Stallone odnalazł się idealnie. Chętnie obejrzałbym kontynuację, o ile Amazon oraz sam aktor będą zainteresowani.