Posłuchajcie nowej wersji kultowego fragmentu muzycznego z "Mortal Kombat" 0

Premiera filmu Mortal Kombat na podstawie kultowej serii gier wideo zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji kompozytor Benjamin Wallfisch przygotował dla fanów małą niespodziankę.

na zdjęciu Mehcad Brooks i Joe Taslim , film "Mortal Kombat"

W sieci można znaleźć fragment muzyczny z filmu Mortal Kombat, który prezentuje nam odświeżony motyw główny hitu z lat 90. Tytuł utworu to "Techno Syndrome 2021". Jeśli jeszcze nie słuchaliście, to koniecznie musicie to zmienić:

Co myślicie o tym utworze?

Jeśli chodzi o samego autora, czyli Benjamina Wallfischa, to jest on znany z pracy przy takich produkcjach, jak To, To: Rozdział 2, Shazam! czy Blade Runner: 2049, gdzie współpracował wraz z legendarnym Hansem Zimmerem.

W obsadzie aktorskiej filmu znaleźli się: Lewis Tan, Hiroyuki Sanada, Jessica McNamee, Tadanobu Asano, Ludi Lin, Josh Lawson, Joe Taslim i Mehcad Brooks. Reżyserem nowej wersji Mortal Kombat jest Simon McQuoid.

Zawodnik mieszanych sztuk walki Cole Young przywykł do tego, że obrywa za pieniądze. Nie ma jednak pojęcia o swoim pochodzeniu i nie wie, dlaczego władca Zaświatów Shang Tsung nasłał na niego swojego najlepszego wojownika, Sub-Zero, kriomancera z innego wymiaru. W obawie o bezpieczeństwo rodziny Cole udaje się na poszukiwanie Sonyi Blade, poleconą mu przez Jaxa. Ten major sił specjalnych ma takie samo dziwne znamię w kształcie smoka, z jakim urodził się Cole. Wkrótce Cole trafia do świątyni Lorda Raidena, jednego ze Starszych Bóstw i obrońcy Ziemi, zapewniającego schronienie tym, którzy mają smocze znamię. W świątyni Cole trenuje z doświadczonymi wojownikami Liu Kangiem i Kung Lao oraz zbuntowanym najemnikiem Kano. Wspólnie staną do walki największych mistrzów Ziemi z przeciwnikami z Zaświatów, w której stawką jest wszechświat. Ale czy Cole zdoła uwolnić swoje arcana – niezmierzoną moc we wnętrzu duszy – i zdąży nie tylko ocalić bliskich, ale i powstrzymać Zaświaty raz na zawsze?

Źrodło: YouTube / MovieWeb