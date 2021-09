Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Nie żyje legenda europejskiego kina Jean-Paul Belmondo 2

Ikona francuskiej popkultury oraz europejskiego kina nie żyje. Jean-Paul Belmondo miał 88 lat.

W wieku 88 lat zmarł Jean-Paul Belmondo, znany francuski gwiazdor kina, któremu największą sławę przyniosły kreacje aktorskie w filmach Jeana-Luca Godarda. Był porównywany do największych hollywoodzkich gwiazd na czele z Jamesem Deanem, Humphreyem Bogartem i Marlonem Brando. Wielokrotnie udowadniał, że potrafi odnaleźć się w różnych filmowych gatunkach.

Co prawda jego nazwisko najczęściej kojarzone było z Godardem, jednak w swojej karierze miał okazję pracować z wieloma innymi wybitnymi twórcami- Truffautem, Chabrolem, Resnaisem i Melvillem.

Belmondo zdobył Cezara dla najlepszego aktora w 1989 roku za rolę w Podróży rozpieszczonego dziecka Claude'a Leloucha, co ciekawe odmówił przyznania nagrody. Nigdy nie ciągnęło go do Hollywood pomimo tego, że miał wiele ofert. Legendarny aktor wolał pozostać gwiazdą numer jeden Starego Kontynentu.

Którą z jego ról wspominacie najmilej?

Źrodło: Variety