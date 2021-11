Kultowa seria komedii "Kogel Mogel" wraca do kin! Już 7 stycznia premiera jej czwartej odsłony pt. Koniec świata czyli Kogel Mogel 4 . Widzowie zobaczą dalsze losy bohaterów doskonale znanych z poprzednich części, jak i nowych, brawurowo wkraczających w świat rodzin Zawadów i Wolańskich. Dzisiaj prezentujemy zwiastun filmu.

Miłość Agnieszki i Marcina rozkwita, podobnie jak Kasi i profesora Wolańskiego. Babcia Solska marzy już tylko o ślubie jedynego wnusia… Jednak na drodze do szczęścia młodego Zawady staje jego dawna kochanka, Bożenka. Wolańska postanawia radykalnie odmienić swoje życie i znika w tajemniczych okolicznościach. Spokój Piotrusia i Marlenki burzy niespodziewana wizyta mamusi zza oceanu… A pewne bardzo kompromitujące zdjęcia uruchamiają lawinę zdarzeń. Szykuje się prawdziwy koniec świata!

W obsadzie czwartej części "Kogla Mogla" ponownie znaleźli się: Nikodem Rozbicki, Aleksandra Hamkało, Grażyna Błęcka-Kolska, Ewa Kasprzyk, Zdzisław Wardejn, Katarzyna Skrzynecka, Maciej Zakościelny, Anna Mucha, Katarzyna Łaniewska, Paweł Nowisz, Małgorzata Rożniatowska, Wiktor Zborowski, Joanna Jarmołowicz i Wojciech Solarz. Dołączyli do nich m.in.: Dorota Stalińska, Marian Opania oraz Karol Strasburger.

Widzowie mogą spodziewać się nieco rozbudowanego wątku filmowej pary, która zyskała ich ogromną sympatię – Marlenki (Katarzyna Skrzynecka) i Piotrusia (Maciej Zakościelny). Dołącza do nich barwna postać mamusi…