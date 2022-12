Ruszyły zdjęcia do filmu "U Pana Boga w Królowym Moście" 0

Trwają prace na planie zdjęciowym nowej produkcji WFDiF pt. U Pana Boga w Królowym Moście w reżyserii Jacka Bromskiego.

kadr z planu filmu "U Pana Boga w Królowym Moście"

Film jest kontynuacją kultowej serii U Pana Boga za piecem, U Pana Boga w ogródku i U Pana Boga za miedzą, których akcja dzieje się na terenie Województwa Podlaskiego, i gdzie spotykamy tych samych, dobrze znanych bohaterów, m.in. Proboszcza, Komendanta i Burmistrza w sielankowym podlaskim krajobrazie.

kadr z planu filmu U Pana Boga w Królowym Moście

Tym razem intryga komedii przebiega wokół wydarzenia, które, jak się okazuje, dla mieszkańców ma olbrzymie znaczenie. Do miasteczka Królowego Mostu przybywa młoda studentka archeologii, w celu przeszukania lochu pod kościołem. To przybycie stanowi impuls do serii wydarzeń, nabierających w szybkim tempie zwrotów akcji.

W serialu odnajdziemy, charakterystyczny dla całej serii „U Pana Boga…” ciepły, choć nie pozbawiony ironii humor, wyraziście zbudowane postaci oraz wartką fabułę. Uchwycone zostaną także przepiękne i malownicze plenery Województwa Podlaskiego, a także pozytywna energia miejsca oraz ludzi tego regionu. Zdjęcia kręcone są m.in. w miastach i wsiach Województwa Podlaskiego jak: Supraśl, Sokółka, Stara Kamionka, Tykocin, Białystok, Usnarz Górny, Lipowy Most.

kadr z planu filmu U Pana Boga w Królowym Moście

W obsadzie zobaczymy m.in.: Andrzeja Seweryna, Andrzeja Zaborskiego, Krzysztofa Dzierme, Emiliana Kamińskiego, Ryszarda Dolińskiego. Za zdjęcia odpowiada Arkadiusz Tomiak, za scenografię Marian Zawaliński i Dorota Gorczyca, za kostiumy Elżbieta Radke, a za charakteryzację Monika Jan-Łechtańska, kierownikiem produkcji jest Leszek Pieszko.

Źrodło: wfdif.pl