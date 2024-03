Rozdano Złote Maliny. Poznajcie najgorsze filmy 2023 roku 1

Powracają niesławne nagrody Złotych Malin, (de)honorujące najgorsze filmy roku.

statuetka Złotych Malin

Podczas gdy niedzielna ceremonia rozdania Oscarów będzie upamiętnieniem przełomowego dramatu Christophera Nolana Oppenheimer i wartego 1,4 miliarda dolarów hitu Grety Gerwig Barbie, 44. edycja Razzies koncentruje się na mniej oglądanych filmach, takich jak czwarty film z serii Niezniszczalni, czy Puchatek: Krew i miód – horroru, który zdobył pięć niechcianych nagród.

Puchatek: Krew i miód zdominował Złote Maliny, zdobywając nagrodę za najgorszy film, reżyserię i scenariusz (Rhys Frake-Waterfield), parę ekranową (Puchatek i Prosiaczek) oraz remake/rip-off (zrzynka)/kontynuację. Sylvester Stallone i Megan Fox zwyciężyli w kategoriach aktorów drugoplanowych za film Niezniszczalni 4, a Fox odebrała także nagrodę za główną rolę pierwszoplanową za film Johnny i Clyde. Jon Voight zdobył nagrodę dla najgorszego aktora za Mercy.

Poniżej pełna lista nominowanych i laureatów:

NAJGORSZY FILM

Egzorcysta: Wyznawca

Niezniszczalni 4

Meg 2: Głębia

Shazam! Gniew bogów

Puchatek: Krew i miód

NAJGORSZY REMAKE, RIP-OFF (zrzynka) LUB SEQUEL

Ant Man i Osa: Kwantomania

Egzorcysta: Wyznawca

Niezniszczalni 4

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia

Puchatek: Krew i miód

NAJGORSZY AKTOR

Russell Crowe / Egzorcysta papieża

Vin Diesel / Szybcy i wściekli 10

Chris Evans / Randka, bez odbioru

Jason Statham / Meg 2

Jon Voight / Mercy

NAJGORSZA AKTORKA

Ana de Armas / Randka, bez odbioru

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike: Ostatni taniec

Jennifer Lopez / Matka

Helen Mirren / Shazam! Gniew bogów

NAJGORSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Kim Cattrall / Wszystko o moim starym

Megan Fox / Niezniszczalni 4

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Gniew bogów

Mary Stuart Masterson / Pięć koszmarnych nocy

NAJGORSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Michael Douglas / Ant Man i Osa: Kwantomania

Mel Gibson / Tajny informator

Bill Murray / Ant Man i Osa: Kwantomania

Franco Nero / Egzorcysta papieża

Sylvester Stallone / Niezniszczalni 4

NAJGORSZA EKRANOWA PARA

Każda dwóch "bezlitosnych najemników" / Niezniszczalni 4

Każdy z dwóch inwestorów, które wpłacił pieniądze do puli 400 mln dolarów do zakupu praw do Egzorcysty

Ana de Armas & Chris Evans (którzy spaprali ekranową chemię) / Randka, bez odbioru

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike: Ostatni taniec

Puchatek & Prosiaczek jako krwiożerczy zabójcy ze slashera / Puchatek: Krew i miód

NAJGORSZY REŻYSER

Rhys Frake-Waterfield / Puchatek: Krew i miód

David Gordon Green / Egzorcysta: Wyznawca

Peyton Reed / Ant Man i Osa: Kwantomania

Scott Waugh / Niezniszczalni 4

Ben Wheatley / Meg 2

NAJGORSZY SCENARIUSZ

Egzorcysta: Wyznawca

Niezniszczalni 4

Indiana Jones i artefakt… czy mogę już iść do domu?

Shazam! Gniew bogów

Puchatek: krew i miód

Źrodło: Variety