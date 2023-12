Ogłoszono nominacje do Złotych Globów 2024 0

Ogłoszono nominacje do 80. edycji Złotych Globów. Najwięcej nominacji otrzymały film Barbie oraz serial i Sukcesja. Dodajmy także, że wśród najlepszych dramatów nominację zdobył brytyjsko-polski film Strefa interesów, który rywalizuje w sumie o trzy nagrody.

Złote Globy statuetka

To przełomowy rok dla Złotych Globów, z nowym przywództwem i powiększonym organem wyborczym – 300 osób w 75 krajach. Dzięki tym nominacjom stratedzy i prognostycy nagród po raz pierwszy uzyskają wskazówki dotyczące gustów najnowszych wyborców. Oferta obejmuje 25 powracających kategorii oraz dwie nowe: Najlepszy występ w stand-upie telewizyjnym oraz Osiągnięcia kinowe i kasowe (CBOA) w filmach kinowych.

81. ceremonia wręczenia Złotych Globów odbędzie się 7 stycznia 2024 r. w hotelu Beverly Hilton, będącym jego siedzibą od 1961 r.

Poniżej znajduje się pełna lista nominacji:

NAJLEPSZY DRAMAT

Anatomia upadku

Czas krwawego księżyca

Maestro

Oppenheimer

Poprzednie życie

Strefa interesów

NAJLEPSZA KOMEDIA LUB MUSICAL

Air

American Fiction

Barbie

Przesilenie zimowe

Obsesja

Biedne istoty

NAJLEPSZY AKTOR W FILMIE DRAMATYCZNYM

Bradley Cooper – Maestro

Cillian Murphy – Oppenheimer

Leonardo DiCaprio – Czas krwawego księżyca

Colman Domingo – Rustin

Barry Keoghan – Saltburn

Andrew Scott – Dobrzy nieznajomi

NAJLEPSZA AKTORKA W FILMIE DRAMATYCZNYM

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Czas krwawego księżyca

Sandra Hüller – Anatomia upadku

Greta Lee – Poprzednie życie

Carey Mulligan – Maestro

Cailee Spaeny – Priscilla

NAJLEPSZY AKTOR W KOMEDII LUB MUSICALU

Nicolas Cage – Dream Scenario

Timothee Chalamet – Wonka

Joaquin Phoenix – Bo się boi

Jeffrey Wright – American Fiction

Paul Giamatti – Przesilenie zimowe

Matt Damon – Air

NAJLEPSZA AKTORKA W KOMEDII LUB MUSICALU

Jennifer Lawrence – Bez urazy

Fantasia Barrino – Kolor purpury

Natalie Portman – Obsesja

Emma Stone – Biedne istoty

Margot Robbie – Barbie

Alma Pöysti – Opadające liście

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W FILMIE

Ryan Gosling – Barbie

Robert De Niro – Czas krwawego księżyca

Mark Ruffalo – Biedne istoty

Willem Dafoe – Biedne istoty

Charles Melton – Obsesja

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W FILMIE

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Kolor purpury

Jodie Foster – Nyad

Julianne Moore – Obsesja

Rosamund Pike – Saltburn

Da'Vine Joy Randolph – Przesilenie zimowe

NAJLEPSZY REŻYSER

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig – Barbie

Yorgos Lanthimos – Biedne istoty

Christopher Nolan – Oppenheimer

Martin Scorsese – Czas krwawego księżyca

Celine Song – Poprzednie życie

NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMOWY

Greta Gerwig i Noah Baumbach – Barbie

Tony McNamara – Biedne istoty

Christopher Nolan – Oppenheimer

Eric Roth i Martin Scorsese – Czas krwawego księżyca

Celine Song – Poprzednie życie

Justine Triet i Arthur Harari – Anatomia upadku

NAJLEPSZY FILM NIEANGLOJĘZYCZNY

Anatomia upadku (Francja)

Io capitano (Włochy)

Poprzednie życie (USA)

Śnieżne bractwo (Hiszpania)

Strefa interesów (Wielka Brytania)

Opadające liście (Finlandia)

NAJLEPSZY FILM ANIMOWANY

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Życzenie

Chłopiec i czapla

Między nami żywiołami

Super Mario Bros. Film

Suzume

NAJLEPSZE OSIĄGNIĘCIE FILMOWE LUB KASOWE

Barbie

Strażnicy Galaktyki 3

John Wick 4

Mission: Impossible – Dead Reckoning – Part One

Oppenheimer

Spider-Man: Poprzez multiwersum

Super Mario Bros. Film

Taylor Swift: The Eras Tour

NAJLEPSZA MUZYKA

Jerskin Fendrix – Biedne istoty

Ludwig Göransson – Oppenheimer

Joe Hisaishi – Chłopiec i czapla

Mica Levi – Strefa interesów

Robbie Robertson – Czas krwawego księżyca

Daniel Pemberton – Spider-Man: Poprzez multiwersum

NAJLEPSZA PIOSENKA

"Dance the Night" – Barbie

"I’m Just Ken" – Barbie

"What Was I Made For?" – Barbie

"Road to Freedom" – Rustin

"Peaches" – Super Mario Bros. Film

"Addicted to Romance" – Przyszła do mnie

NAJLEPSZY SERIAL DRAMATYCZNY

1923

The Crown

The Last of Us

Sukcesja

Dyplomatka

The Morning Show

NAJLEPSZY SERIAL MUSICALOWY LUB KOMEDIOWY

The Bear

Ted Lasso

Zbrodnie po sąsiedzku

Misja: Podstawówka

Barry

Jury Duty

NAJLEPSZY SERIAL LIMITOWANY, ANTOLOGIA LUB FILM TELEWIZYJNY

Światło, którego nie widać

Awantura

Fargo

Towarzysze podróży

Lekcje chemii

Daisy Jones and the Six

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU DRAMATYCZNYM

Brian Cox – Sukcesja

Kieran Culkin – Sukcesja

Gary Oldman – Kulawe konie

Pedro Pascal – The Last of Us

Jeremy Strong – Sukcesja

Dominic West – The Crown

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU DRAMATYCZNYM

Helen Mirren – 1923

Bella Ramsey – The Last of Us

Kery Russell – Dyplomatka

Sarah Snook – Sukcesja

Emma Stone – Klątwa

Imelda Staunton – The Crown

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

Bill Hader – Barry

Steve Martin – Zbrodnie po sąsiedzku

Jason Segel – Terapia bez trzymanki

Martin Short – Zbrodnie po sąsiedzku

Jason Sudeikis – Ted Lasso

Jeremy Allen White – The Bear

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU KOMEDIOWYM LUB MUSICALOWYM

Rachel Brosnahan – Wspaniała pani Maisel

Quinta Brunson – Misja: Podstawówka

Elle Fanning – Wielka

Selena Gomez – Zbrodnie po sąsiedzku

Natasha Lyonne – Poker Face

Ayo Edebiri – The Bear

NAJLEPSZY AKTOR W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Matt Bomer – Towarzysze podróży

Sam Claflin – Daisy Jones and the Six

Jon Hamm – Fargo

Woody Harrelson – Hydraulicy z Białego Domu

David Oyelowo – Lawmen: Bass Reeves

Steven Yeun – Awantura

NAJLEPSZA AKTORKA W SERIALU LIMITOWANYM, ANTOLOGII LUB FILMIE TELEWIZYJNYM

Riley Keough – Daisy Jones and the Six

Brie Larson – Lekcje chemii

Elizabeth Olsen – Miłość i śmierć

Juno Temple – Fargo

Rachel Weisz – Nierozłączne

Ali Wong – Awantura

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY W SERIALU TELEWIZYJNYM

Billy Crudup – The Morning Show

Matthew MacFadyen – Sukcesja

James Marsden – Jury Duty

Ebon Moss-Bachrach – The Bear

Alan Ruck – Sukcesja

Alexander Skarsgård – Sukcesja

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA W SERIALU TELEWIZYJNYM

Elizabeth Debicki – The Crown

Abby Elliott – The Bear

Christina Ricci – Yellowjackets

J. Smith-Cameron – Sukcesja

Meryl Streep – Zbrodnie po sąsiedzku

Hannah Waddingham – Ted Lasso

NAJLEPSZY WYSTĘP STAND-UPOWY W TELEWIZJI

Ricky Gervais – "Ricky Gervais: Armageddon"

Trevor Noah – "Trevor Noah: Where was I?"

Chris Rock – "Chris Rock: Selective Outrage"

Amy Schumer – "Amy Schumer: Emergency Contact"

Sarah Silverman – "Sarah Silverman: Someone You Love"

Wanda Sykes – "Wanda Sykes: I’m an Entertainer"

Źrodło: goldenglobes.com