Gibson ma wyreżyserować piątą i ostatnią część filmu akcji, zastępując wieloletniego reżysera serii Richarda Donnera, który niestety zmarł w 2021 roku w wieku 91 lat. Donner wyreżyserował wszystkie cztery filmy fabularne z serii Zabójcza broń, a Gibson przejął stery nad filmem trzydzieści lat po tym, jak pierwszy film trafił do kin w 1987 roku.

Gibson i Danny Glover ponownie połączą siły przy ostatnim odsłonie serii, przenosząc kolejny raz na duży ekran nieprawdopodobny tandem Martina Riggsa i Rogera Murtaugha. Aktor zdradził kilka szczegółów na temat ostatniej części podczas występu w podcaście Stevena Oxleya, potwierdzając, że planowany film – choć leżał na stole od dłuższego czasu – wciąż jest w przygotowaniu.

Zamierzam wyreżyserować piąty film z serii Zabójcza broń. Richard Donner, który stworzył pozostałe cztery, niestety zmarł i był dobrym przyjacielem. W pewnym sensie zlecił mi przewiezienie flagi do domu, więc zrobienie tego będzie dla mnie zaszczytem. Postąpił uczciwie, jeśli chodzi o scenariusz, więc wykorzystaliśmy to, co było w środku i ciągle to drążyliśmy. Jestem z tego całkiem zadowolony – powiedział Gibson