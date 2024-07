Nie żyje Jerzy Stuhr 1

Smutne wieści dotarły do nas z Krakowa – nie żyje Jerzy Stuhr, jeden z najwybitniejszych polskich aktorów.

Jerzy Stuhr urodził się 18 kwietnia 1947 roku. Ukończył filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz sztukę aktorską na PWST w Krakowie. Był cenionym aktorem teatralnym, telewizyjnym i filmowym. W swojej karierze współpracował z takimi reżyserami jak Andrzej Wajda (Bez znieczulenia), Krzysztof Kieślowski (Spokój, Przypadek ), Feliks Falk (Wodzirej, Amator), Juliusz Machulski (Seksmisja, Kingsajz, Déjà vu, Kiler, Kiler-ów 2-óch), Agnieszka Holland (Aktorzy prowincjonalni) czy Krzysztof Zanussi (Persona non grata). Sam również podejmował się reżyserowania, tworząc takie obrazy jak Spis cudzołożnic, Historie miłosne, Tydzień z życia mężczyzny, Duże zwierzę, Pogoda na jutro czy Korowód.

Chociaż ról w komediach filmowych nie cenił zbyt wysoko, to właśnie za nie pokochało go wielu widzów. Podejmował także inne wyzwania – w latach 70. współprowadził „Spotkania z balladą”, później napisał kilka książek, współpracował z radiem. Udzielał się również w dubbingu – to jego głosem mówił w polskiej wersji Osioł ze Shreka. Prowadził ponadto działalność pedagogiczną, przez wiele lat był rektorem krakowskiej szkoły teatralnej.

Od kilku lat miał poważne problemy zdrowotne. Zmarł 9 lipca 2024 roku w wieku 77 lat, w Krakowie – mieście, z którym związany był od urodzenia.