Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Adam Driver w serialu "Rabbit, Rabbit" od Netfliksa. Za kamerą reżyser "Dojrzewania"! 0

Netflix zamawia nowy dramat zatytułowany "Rabbit, Rabbit", w którym główną rolę zagra Adam Driver. A to nie koniec intrygujacych doniesień dotyczących tego projektu!

Za scenariusz odpowiada Peter Craig, a reżyserią zajmie się Philip Barantini, laureat Emmy za serial Dojrzewanie. Produkcja powstaje dla studia MRC, które ma pierwszeństwo współpracy z Craigiem.

Fabuła opowiada o zbiegłym więźniu, który osaczony przez policję na przydrożnym parkingu, bierze zakładników, próbując wynegocjować wolność. Sytuacja szybko wymyka się spod kontroli, przekształcając się w nieprzewidywalny społeczny eksperyment i psychologiczną rozgrywkę z agentem FBI wyszkolonym w "taktycznej empatii".

Netflix przyznaje, że serial otrzymał zamówienie po bardzo zaciętej rywalizacji z innymi platformami. Craig pełni funkcję showrunnera i producenta wykonawczego, a wraz z nim nad projektem pracują Barantini, Driver, Samantha Beddoe oraz Bryan Unkeless.

Philip Barantini, wcześniej aktor znany z produkcji takich jak Band of Brothers, Chernobyl czy Ned Kelly, zasłynął jako reżyser dzięki filmowi Punkt wrzenia nakręconemu w jednym ujęciu dramatowi z udziałem Stephena Grahama. Jego późniejszy serial Dojrzewanie powtórzył ten koncept i stał się prawdziwym światowym fenomenem. Produkcja dodatkowo zdobyła 13 nominacji i 8 nagród Emmy.

Źrodło: Variety