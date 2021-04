Sony ogłasza dostępną przez ograniczony czas usługę streamującą popularne filmy i seriale 0

Sony Interactive Entertainment (SIE) i Sony Pictures Entertainment (SPE) ogłosiły dzisiaj nową, dostępną przez ograniczony czas usługę streamującą popularne filmy i seriale z kolekcji SPE – PlayStation® Plus Video Pass. Będzie ona dostępna od dzisiaj przez 12 miesięcy w ramach subskrypcji PlayStation Plus w Polsce, na konsolach PlayStation®5 (PS5™) i PlayStation®4 (PS4™).

film "Venom"

PlayStation Plus Video Pass w chwili uruchomienia usługi zawiera fantastyczny zestaw 15 filmów i sześciu seriali, który co kwartał zostanie w przemyślany sposób rozszerzony o jedne z najlepszych tytułów z kolekcji SPE. W początkowym pakiecie znajdują się takie filmowe hity jak Bloodshot z Vinem Dieselem i Eizą González czy Venom z Tomem Hardym i Michelle Williams, a także popularne seriale – między innymi wszystkie sezony Future Man z Joshem Hutchersonem, Elizą Coupe i Derekiem Wilsonem oraz wykorzystująca animację poklatkową komedia dla dorosłych SuperMansion, której premiera w Polsce odbędzie się wyłącznie w PlayStation Plus Video Pass.

W Sony Interactive Entertainment od lat zapewniamy graczom nowe rodzaje wspaniałej rozrywki, a ta oferta jest dla nas okazją do przetestowania kolejnej usługi SPE, którą chcemy rozszerzyć korzyści płynące z subskrypcji PlayStation Plus. Polscy gracze są bardzo zaangażowani i uwielbiają oglądać filmy i seriale, więc ta społeczność stanowi doskonały rynek do wypróbowania PlayStation Plus Video Pass. Nie możemy się doczekać, aż gracze w Polsce skorzystają z tej usługi.

powiedział Marcin Ziobrowski, Managing Director Sony Interactive Entertainment Poland

PlayStation Plus Video Pass

PlayStation Plus Video Pass dodaje możliwość oglądania fantastycznych filmów oraz seriali do istniejącej już oferty PlayStation Plus, w skład której wchodzą funkcje i elementy wzbogacające świat graczy – między innymi rozgrywka wieloosobowa, comiesięczne gry, wyjątkowe zniżki w PlayStation®Store i wysyłanie zapisów gry do chmury online. Posiadacze PS5, którzy są członkami PlayStation Plus, otrzymują też dostęp do Kolekcji PlayStation Plus, czyli kultowych tytułów na konsolę PS4.

Poniżej znajduje się pełna lista filmów i seriali PlayStation Plus Video Pass, które będą dostępne dla członków PlayStation Plus w Polsce od chwili uruchomienia usługi.

Filmy

Seriale

Źrodło: Informacja prasowa