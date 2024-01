Ogłoszono nominacje do Oscarów 2024. "Oppenheimer" liderem, polskie produkcje bez sukcesów 0

Ogłoszono nominacje do Oscarów 2024. 96. ceremonia wręczenia Oscarów, która odbędzie się 10 marca, powraca, by uhonorować najlepsze filmy roku 2023. Oppenheimer prowadzi z 13 nominacjami, następnie Biedne istoty z 11, Czas krwawego księżyca z 10 i Barbie z 8.

statuetka Oscara

Dwie polskie koprodukcje miały szansę na nominację do Oscara w kategorii najlepszy pełnometrażowy film dokumentalny. Pierwsza to Apolonia, Apolonia, a druga to Skąd dokąd. W obu przypadkach jednak nie udało się zdobyć nominacji. Dodatkowo twórcy Chłopów liczyli na nominację w kategorii najlepszy film animowany, tutaj również bez sukcesów. Jedynym sukcesem jest nominacja filmu Jonathana Glazera Strefa interesów (koprodukcja w Polsce) w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy.

Nominacje do Oscarów 2024 zostały ogłoszone przez Jacka Quaida z Oppenheimera i Zazie Beetz z Jokera w teatrze Samuel Goldwyn Theatre w Los Angeles.

Pełną listę nominowanych znajdziesz poniżej:

NAJLEPSZY FILM

American Fiction

Anatomia upadku

Barbie

Przesilenie zimowe

Czas krwawego księżyca

Maestro

Oppenheimer

Poprzednie życie

Biedne istoty

Strefa interesów

NAJLEPSZY REŻYSER

Justine Triet – Anatomia upadku

Martin Scorsese – Czas krwawego księżyca

Christopher Nolan – Oppenheimer

Yorgos Lanthimos – Biedne istoty

Jonathan Glazer – Strefa interesów

NAJLEPSZA AKTORKA

Annette Bening – Nyad

Lily Gladstone – Czas krwawego księżyca

Sandra Hüller – Anatomia upadku

Carey Mulligan – Maestro

Emma Stone – Biedne istoty

NAJLEPSZY AKTOR

Bradley Cooper – Maestro

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – Przesilenie zimowe

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

NAJLEPSZY AKTOR DRUGOPLANOWY

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – Czas krwawego księżyca

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling – Barbie

Mark Ruffalo – Biedne istoty

NAJLEPSZA AKTORKA DRUGOPLANOWA

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – Kolor Purpury

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Da'Vine Joy Randolph – Przesilenie zimowe

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ORYGINALNY

Anatomia upadku – Justine Triet, Arthur Harari

Przesilenie zimowe – David Hemingson

Maestro – Bradley Cooper, Josh Singer

Obsesja – Samy Burch, Alex Mechanik

Poprzednie życie – Celine Song

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ADAPTOWANY

Barbie – Greta Gerwig i Noah Baumbach

Biedne Istoty – Tony McNamara

Oppenheimer – Christopher Nolan

American Fiction – Cord Jefferson

Strefa interesów – Jonathan Glazer

NAJLEPSZA ANIMACJA

Chłopiec i Czapla – Hayao Miyazaki, Toshio Suzuki

Między nami żywiołami – Peter Sohn, Denise Ream

Nimona – Nick Bruno, Troy Quane, Karen Ryan, Julie Zackary

Pies i Robot – Pablo Berger, Ibon Cormenzana, Ignasi Estape, Sandra Tapia Diaz

Spider-Man: Poprzez Multiwersum – Kemp Powers, Justin K.Thompson, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal

NAJLEPSZY FILM MIĘDZYNARODOWY

Ja, kapitan – Włochy

Perfect Days – Japonia

Śnieżne Bractwo – Hiszpania

Pokój nauczycielski – Niemcy

Strefa Interesów – Wielka Brytania

NAJLEPSZY DOKUMENT

Bobi Wine: Prezydent z getta

Wieczna pamięć

Cztery córki

To Kill a Tiger

20 dni w Mariupolu

NAJLEPSZE ZDJĘCIA

Hrabia – Edward Lachman

Czas krwawego księżyca – Rodrigo Prieto

Maestro – Matthew Libatique

Oppenheimer – Hoyte van Hoytema

Biedne istoty – Robbie Ryan

NAJLEPSZA MUZYKA

American Fiction – Laura Karpman

Indiana Jones i artefakt przeznaczenia – John Williams

Czas krwawego księżyca – Robbie Robertson

Oppenheimer – Ludwig Goransson

Biedne istoty – Jerskin Fendrix

NAJLEPSZA PIOSENKA

The Fire Inside – Diane Warren w filmie Flamin' Hot: Smak sukcesu

I’m Just Ken – mark Ronson i Andrew Wyatt w filmie Barbie

It Never Went Away – Jon Batiste i Dan Wilson w filmie Jon Batiste: Amerykańska Symfonia

Wahzhazhe (A Song for My People) – Scott George w filmie Czas krwawego księżyca

What Was I Mafr for? – Billie Eilish i Finneas O’Connell w filmie Barbie

NAJLEPSZE EFEKTY SPECJALNE

Twórca

Godzilla Minus One

Strażnicy Galaktyki vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning, part one

Napoleon

NAJLEPSZA CHARAKTERYZACJA

Golda – Karen Hartley Thomas, Suzi Battersby, Ashra Kelly-Blue

Maestro – Kazu Hiro, Kay Georgiou, Lori McCoy-Bell

Oppenheimer – Luisa Abel

Biedne istoty – Nadia Stacey, Mark Coulier, Josh Weston

Śnieżne bractwo – Ana Lopez-Puigcerver, David Marti, Montse Ribe

NAJLEPSZA SCENOGRAFIA

Barbie

Czas krwawego księżyca

Napoleon

Oppenheimer

Biedne istoty

NAJLEPSZE KOSTIUMY

Barbie

Napoleon

Oppenheimer

Biedne Istoty

Czas krwawego księżyca

NAJLEPSZY MONTAŻ

Laurent Senechal – Anatomia upadku

Kevin Tent – Przesilenie zimowe

Thelma Schoonmaker – Czas krwawego księżyca

Jennifer Lame – Oppenheimer

Yorgos Mavropsaridis – Biedne istoty

NAJLEPSZY DŹWIĘK

Twórca

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning, część pierwsza

Oppenheimer

Strefa interesów

NAJLEPSZY FILM KRÓTKOMETRAŻOWY

Później – Misan Harriman, Nicky Bentham

Invincible – Vincent Rene-Lortie, Samuel Caron

Knight of Fortune – Lasse Lyskjaer Noer, Christian Norlyk

Red, White and Blue – Nazrin Choughury, Sara McFarlane

Zdumiewająca historia Henry'ego Sugara – Wes Anderson, Steven Rales

NAJLEPSZY KRÓTKOMETRAŻOWY DOKUMENT

The ABCs of Book Banning – Sheila Nevins i Trish Adlesic

The Barber of Little Rock – John Hoffman i Christine Turner

Island in Between – S. Leo Chiang i Jean Tsien

The Last Repair Shop – Ben Proudfoot i Kris Bowers

Nai Nai & Wai Po – Sean Wang i Sam Davis

NAJLEPSZA KRÓTKOMETRAŻOWA ANIMACJA

List do świni

Pachyderme

Our Uniform

Niety-five Senses

War is Over! Inspired by the Music of John and Yoko

Gala rozdania Oscarów odbędzie się 10 marca 2024 roku.

Źrodło: oscars.org