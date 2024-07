Redaktor Naczelny FDB. Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Już w piątek do kin w Polsce zawita Twisters, czyli kontynuacja klasycznego filmu katastroficznego z 1996 roku o tytule Twister. Z tej okazji postanowiliśmy zaprezentować Wam zwiastun najlepszych filmów z tego gatunku, które można znaleźć na platformach streamingowych dostępnych w Polsce!

Do rankingu kwalifikowały się tylko i wyłącznie produkcje, które znajdziecie na najpopularniejszych platformach streamingowych: SkyShowtime, Disney+, Max, Prime Video, Netflix, CANAL+ oraz Apple TV+. Stan na: 17.07.2024!

Na dobry początek raking TOP 10 najlepszych filmów katastroficznych! ZACZYNAMY!

MIEJSCE 10: WULKAN

W Los Angeles geolodzy rejestrują przejawy wzmożonej aktywności tektonicznej. Ludzie obawiają się trzęsienia ziemi. Ale w tunelach kolejki podziemnej pojawiają się najpierw opary siarki, potem lawa wulkaniczna. Burmistrz powołuje sztab kryzysowy.

Dostępny na DISNEY+

MIEJSCE 9: TUNEL

W podwodnym tunelu łączącym Manhattan z New Jersey dochodzi do wypadku. Jego wynikiem jest eksplozja ładunków przewożonych przez ciężarówki. Tunel zostaje uszkodzony, a dziesiątki samochodów spalone wskutek wybuchu. Grupa osób, które cudem ocalały, jest odcięta od świata. Na pomoc rusza taksówkarz, były szef pogotowia medycznego Kit Latura (Sylvester Stallone). Dostaje się do tunelu przez szyb wentylacyjny. W środku przekonuje się, że aby uwolnić grupkę nieszczęśników, musi improwizować, zdając się na przypadek i licząc na szczęście.

Dostępny na SKYSHOWTIME+

MIEJSCE 8: PANDORA

Gdy w wyniku trzęsienia ziemi dochodzi do uszkodzenia elektrowni atomowej w koreańskim miasteczku, pewien mężczyzna ryzykuje życiem, by uratować kraj przed katastrofą.

Dostępny na NETFLIX

MIEJSCE 7: POJUTRZE

Klimatolog Jack Hall (Dennis Quaid) od wielu lat pracuje nad odpowiedzią na pytanie, czy Ziemia stoi u progu nowej epoki lodowcowej. Wyniki badań, które przeprowadził na Antarktydzie dowodzą, że nasza planeta już 10 tysięcy lat temu zmierzyła się z podobnym problemem i wygląda na to, że przyroda chce zafundować ludzkości powtórkę z historii.

Dostępny na DISNEY+

Średni Po katastrofie samolotu w Andach, w której zginęło 45 osób, w tym większość drużyny rugby Urugwaju z 1972 roku, 16 ocalałych zostaje uwięzionych w śniegu z ograniczonymi zapasami i bez radia, zmuszając ich do podjęcia tragicznych wyborów.

Dostępny na SKYSHOWTIME+

Na morzu płonie wielka platforma wiertnicza. Jej szef Mike Williams nie może liczyć na pomoc służb ratunkowych. Podejmuje desperacką próbę opanowania żywiołu, który może doprowadzić do wielkiej katastrofy.

Dostępny na CANAL+

MIEJSCE 4: TWISTER

Grupa łowców burz w Oklahomie stara się zastosować w praktyce przełomowy sprzęt badający tornada. W tym czasie na horyzoncie pojawia się ekstremalne zjawisko atomsferyczne.

Dostępny na SKYSHOWTIME+

MIEJSCE 3: NIEMOŻLIWE

Niezwykle poruszająca i nakręcona z ogromnym rozmachem historia rodziny, która przeżyła tsunami 2004 roku – jeden z największych kataklizmów naszych czasów. Tajlandia, 2004 rok. Maria (Naomi Watts) i Henry (Ewan McGregor) wraz z trójką synów postanawiają spędzić święta Bożego Narodzenia w samym sercu tropikalnego raju. Przepiękny hotel położony w malowniczym otoczeniu palm, złocistej plaży i błękitnego oceanu wydaje się być gwarancją wymarzonego odpoczynku. Raj jednakk zamieni się w prawdziwe piekło…

Dostępny na CANAL+

MIEJSCE 2: ARMAGEDDON

Szef NASA (Billy BobThornton) odkrywa, że Ziemi zagraża meteoryt wielkości Teksasu, a na uratowanie ludzkości pozostało zaledwie 18 dni. Ma tylko jedno wyjście: posłać na asteroidę zespół ochotników pod dowództwem światowej klasy specjalisty od wierceń naftowych (Bruce Willis), który umieści w skale ładunki nuklearne i zdetonuje je, zapobiegając zderzeniu z Ziemią.

Dostępny na DISNEY+

MIEJSCE 1: TITANIC

Jake i Rose (Leonardo DiCaprio i Kate Winslet), para młodych kochanków, poznają i zakochują się podczas dziewiczego rejsu "niezatapialnego" transatlantyku Titanic. Nie dane im było jednak zaznać pełni szczęścia i miłosnych uniesień. Gdy luksusowy liniowiec wpada na górę lodową, ich pełen pasji, płomienny romans przeradza się w przerażającą, mrożącą krew w żyłach walkę o przetrwanie o życie.

Dostępny na DISNEY+ oraz NETFLIX